Bitlis'te turizm haftası kutlamaları

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS'te,Turizm Haftası düzenlenen törenle kutlandı.Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'teki Turizm Haftası kutlamaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı.Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, haftanın anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu ise, Bitlis'in tarih kokan bir kent olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörü, ülkelerin en önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu anlamda, turizm sadece sahil bölgeleri ve arkeolojik değerleri olan bölgelerle sınırlı değildir. Ülkemiz dört bir yanı ile kültür ve medeniyet kokan bir coğrafyaya ev sahipliği yapan, çok kıymetli topraklara sahiptir. Bu anlamda, doğusundan batısına, kuzeyinden, güneyine nereye bakarsanız bakın, binlerce tarihe ev sahipliği yapan bu Anadolu coğrafyasında bir çok medeniyetin izlerini görmek mümkündür. Şehirlere kimlik veren, şehirlere ruh veren tarihidir. İşte, bu anlamda 600’ün üzerinde tescilli sivil mimariyi, tarihi eseri kendi bünyesinde barındıran bu şehir, bölgenin en kimlikli, kadim şehirlerin başında geliyor."

Turizm etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından şiir ve makaleler okunurken, Bitlis Sanat Tiyatrosu oyuncularının yörenin şivesiyle hazırladıkları tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.Halk oyunları gösterisinin ardından, yetkililer fotoğraf sergisini gezdi.

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