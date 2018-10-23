 Bitlis'te, 'Prof.Dr. Fuat Sezgin' paneli

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS'in yetiştirdiği önemli bilim adamı 'Prof.Dr.Fuat Sezgin' adına Eren Üniversitesi'nde panel düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Konferans salonunda düzenlenen programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşuve istiklal marşının okunmasıyla başlayan panelde konuşan Vali Ustaoğlu, 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin' yılı ilan edildiğini söyledi.

Vali Ustaoğlu, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bitlis'in yetiştirdiği önemli bir ilim ve bilim adamı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Memleketimiz adeta bir ulu çınarını, bir ulu değerini kaybetti. İnşallah yeni Fuat Sezgin'ler yetişsin istiyoruz. Onun adına okullarımızda da hocalarımız, program yaparak toplumumuzun her kesimine tanıma adına çok önemli olacaktır. Bu topraklar önemli topraklardır. Çok kıymetli bilim adamları yetiştirmiş önemli bir bölgedir. Şemsi Bitlis, İdrisi Bitlis, Fuat Sezgin gibi çok önemli şahsiyetleri yetiştirmiştir. İlim adına çok önemli katkılar sağlamış olan Fuat sezgin hocamızı tanıyamamanın bir mahçubiyeti var. Yaşamının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirmiş bir ilim adamı. 1960 yılında Almanya'ya giden bir hocamız. 1940'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Alman Profesör Helmut Ritter ile tanışıyor ve onun yanında yetişiyor. İdealist bir eğitim süreci geçiriyor. Günde 17 saat çalışan idealist bir hocamız. Helmut Ritter ile karşılaştığında hoca 'Günde kaç saat ders çalışacaksın?' deyince 13-14 saat diyor. Ritter 'Ben 24 saat çalışırım' der. 17 saatte anlaşırlar. Sürekli çalışan birisidir. Gecenin geç saatlerine kadar ilim için çalışan çok kıymetli bir hocamızdır. 60'ın üzerinde ülke gezmiş, 100 binlerce eser incelemiştir. 2019 yılının da Prof. Dr. Fuat Sezgin' yılı ilan edilmesinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi ve öğrencilerimizle birlikte dolu dolu yaşayacağız."

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin belgeseli sinevizyonda izlettirildi.Programa panelist olarak katılan Dr.Öğretim Üyesi İbrahim Barca ile Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş, Fuat Sezgin ve İslami İlimlerin Hazinelerinin Anahtarı GAS eseri ve İslami İlimlerde genç nesilleri inşası' ile ilgili önemli bilgiler verdi. Program, panelistlere plaketlerin verilmesiyle son buldu.

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