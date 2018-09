Bitlis'te eğitim için güvenlik toplantısı yapıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Eren Üniversitesi'nin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güvenlik toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Bitlis Eren Üniversetisi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi, ilk güvenlik toplantısı yapıldı.Vali Ustaoğlu başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, öğrencilerin her birinin Bitlis için Turizm neferi olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu şunları kaydetti:

“Üniversitemiz eğitim öğretim yılına pazartesi günü başlamış olacak.Bizler de, Bitlis Eren Üniversitemizin yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce güvenlik birimlerimizle toplantı gerçekleştirmek istedik. Öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim sezonunu güvenli bir şekilde geçirmeleri için, her türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız.Üniversitemiz yaklaşık 10 bin civarında öğrencisiyle ilimize çok büyük bir vizyon katan ciddi bir eğitim kurumumuz. İlimizin tanıtımında ve kadim kültüründe önemli bir yer tutmuş, bu tarihi geçmişinin ülkemizin her yerinde bilinmesinde üniversitelerin çok ayrı bir yeri var. İlimize gelen öğrencileri kendi evlatlarımız gibi değerlendiriyoruz. Anneleri'nin, babalarının bizlere emanet ettiği bu yavrularımızı, ilimizde misafir ettiğimiz süre içerisinde biz inanıyoruz ki; ilimizin tanıtımında çok ciddi katkıları olacaktır. Öğrencilerimizi ilimizin adeta turizm neferi olarak görüyoruz."

Konuşmanın ardından güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI