Bitlis'te 80 öğrenci İstanbul'a gönderildi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS ve İlçelerin'de değişik okullarda eğitim gören 80 öğrenci, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi kapsamında, 3 günlük İstabul gezisine gönderildi.

Bitlis Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi kapsamında, değişik okullarda eğitim üniversite hazırlık 80 öğrenci, 10 öğretmeniyle birlikte 3 günlük İstanbul gezisine gönderildi.İlk kez il dışına çıkan öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulacak.Proje kapsamında, önümüzdeki Ocak ayında 80 öğrencinin daha İstanbul gezisine gönderileceği belirtildi.

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