Bitlis KYK yurdunda müzikli program

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı Beşminare Kız Yurdu'na yeni kayıt yaptıran öğrenciler için,müzik ve eğlence programı düzenlendi. Programa katılan öğrenciler, çalınan müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Merkez Beş Minare Mahallesi'nde bulunan Kız Yurdu'nun bahçesinde düzenlenen eğlence programına, Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Savaş Bulan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, bazı kurum amirleri ve KYK yöneticileri katıldı.

Halaylarla başlayan programda konuşan Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Yardım, yurt hayatının eğitim öğretim hayatından çok daha önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bitlis Eren Üniversitesi'nin akademik hayatın ötesinde, bir de Bitlis'i keşfetmenizi tavsiye ederim. Bitlis medeniyetlere beşiklik yapmış, nasıl bir kadim kenttir, hangi ilmi şahsiyetlere ev sahipliği yapmış, Ahlat nasıl bir kültür ve tarih derinliğine sahiptir, Adilcevaz nasıl bir doğal güzelliğe sahiptir, Mutki, Hizan ve Güroymak nasıl ilçelerdir buraları da gezmenizi isterim. Bitlis çok kar alan bir şehir. Bu karı başka bir yerde göremezsiniz. Özellikle Rahva Türkiye'nin en çok kar alan bölgesi. Bunu da aslında fırsata çevirmenizi isterim. En azından kayak yapın. Biz idari olarak, her zaman sizlere kapımız açık olacaktır. Bunu zaten önceki talebelerimiz biliyorlar. Bir baba edasıyla, bir ağabey edasıyla her zaman sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağım."

KYK Müdürü Savaş Bulan ise, kurum olarak 6 yurtta beslenme, barınma ve eğitim ihtiyaçlarını gidermek için hizmet verdiklerini söyledi.

Bulan,"756 kız öğrenci, 783 erkek öğrenci olmak üzere 2 bin 939 öğrenciyi barındırmak için hazır bekliyoruz.Şu anda yaklaşık 150 misafir öğrencimiz mevcut. Bizler, sadece barınma ve beslenme ihtiyacı için değil, aynı zamanda üniversite eğitimi dışında çeşitli kurslar ve sportif faaliyet düzenliyoruz. Zaten yeni gelen öğrencilerimiz, bunları atölye çalışmalarımızda göreceklerdir. Buradaki çalışmaları hep birlikte yürütmüş olacağız."

Program, öğrencilerin şiir okumaları, halk oyunları gösterisi ve çalışanan müzik eşliğinde öğrencilerin halay çekmesiyle son buldu.

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