Bitlis'de köy yolları asfaltlanıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS'te, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından, Ahlat ilçe merkezine bağlı köylerde sürdürülen yol asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların yapıldığı köy yollarında incelemelerde bulunan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 35 milyon TL'lik KÖYDES ödenğiyle kent genelinde 20 kilometre sıcak asfalt, 50 kilometre beton asfalt ve 150 bin metrekarelik yola da kilitli parke taşı döşendiğini söyledi.

Bitlis Belediyesi'nin, Ahlat ilçesine bağlı köy ve mezra yollarında sürdürdüğü asfalt çalışmaları sürüyor. Ahlat'ın Saka ve Harmanlı Köyleri grup yolları, sürdürülen asfalt çalışmayla güzel bir görünüme kavuşurken, Vali Ustaoğlu beraberindeki Ahlat Kaymakamı Mastafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile asfalt çalışmaları'nın sürdürüldüğü köy yollarında incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, hükümetin aldığı Yüksek Planlama Kararları ile artık satıh kaplama işlerinin yasaklandığını belirterek şöyle konuştu:

" Artık Yüksek Planlama Kararları (YPK) ile artık satıh kaplam işleri yasaklandı.Bunun yerine Bitümlü Sıcak Karışık Üretimi(BSK) asfalt yapıyoruz. Duble yol standardında, otoban standardında alt yapı hizmeti sunulan Ahlat ilçemizde, grup yolu olarak tabir ettiğimiz 3 kalabalık köyümüzü kapsayan Nemrut krater gölüne, alternatif yol olarak yaptığımız bu yolu inceleme fırsatı bulduk. Şu ana kadar 6 bin 100 metre uzunluğunda bu yolumuz asfalta kavuştu. Huzur ve güvenin, asayişin olduğu yerlerde bu tip güzellikler de oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bitlis'te, bu yıl 35 milyonluk KÖYDES ödeneği ile 20 kilometre sıcak asfalt, 50 kilometre beton safalt ve 150 bin metrekare kilitli parke döşendi.Bu bölge en mümbit bölgelerden biridir.Yani bu bölgede şu mevsimde patates, kuru fasulye ve domates gibi bölge ekonomisine büyük katkılar sunan tüketim pazarı itibari ile başlar ve Siirt ve Diyarbakır olmak üzere bölgenin tüm illerine hitap eden çok verimli meyve ve sebzenin üretildiği bir alan."

FOTOĞRAFLI

