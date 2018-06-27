Bitlis Belediyesi 20 aileye sıcak yemek dağıtıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi 20 aileye günlük 2 öğün 3 çeşit yemek veriyor. Aşevi'nde hazırlanan yemekler gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bitlis Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı(SYDV), kentte ihtiyaç sahibİ ailelere günülk 2 öğün yemek dağıtıyor. Aşevi'Nden yapılan yemekler gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra Belediye ve SYDV görevlileri tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor.Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu,kentte ihtiyaç sahibi ailelere her türlü destekte bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Ustaoğlu,“Belediyemiz ve Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından görevlendirilen personeller tarafından, ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, birebir görüşmeler yapılıyor. Kendi başına yemeğini yapamayacak durumda olanları, tespit ederek raporlarını bize ulaştırıyorlar. Şu ana kadar belirlenen 20 hane var. Bunlar gerçek ihtiyaç sahibi aileler. Her gün aşevimizde yapılan 3 çeşit 2 öğünlük sıcak yemeği götürülüp bu ailelere teslim ediliyor.Bu hizmet haftanın 7 günü devam ediyor."dedi.

Günlük 2 öğün sıcak yemek yiyen aileler, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'na teşekkür etti.

