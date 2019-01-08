ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek 8'inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Başkanı AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahriye Sönmez, kongrenin 12- 15 Mart günlerinde yapılacağını kaydetti. Tarımsal üretimde üreticilerin ihtiyaçları, tüketicilerin talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda gün geçtikçe yeni üretim teknikleri ve üretim sistemleri geliştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Sahriye Sönmez, "Bu yöndeki değişimler kendini bitki besleme ve gübreleme alanında da göstermektedir. Dolayısıyla yeniliklerin takibi ve adapte edilmesi konusunda Bitki Besleme ve Gübreleme bilim camiasınca yürütülen bilimsel araştırmaların sonuçlarının paylaşılması ve gübreler ve gübreleme alanında faaliyet gösteren sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi büyük bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kongreyi, Bitki Besleme ve Gübreleme alanındaki gelişmelerin ve güncel bilgilerin aktarılması, bu konuda tamamlanmış bilimsel araştırmalara dair sonuçların paylaşılması ve tartışılması amacıyla düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Sahriye Sönmez, "Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak kamu ve özel kuruluşlarımızın desteğiyle Antalya'da gerçekleştireceğimiz" dedi.

FOTOĞRAFLI