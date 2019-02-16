Bismil'de 2'nci Geleneksel Sünnet Şöleni

DİYARBAKIR'ın Bismil Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 170 çocuk sünnet ettirildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Sülem Yüksel'in katılımıyla 2'nci Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi. İlçedeki 170 çocuk, aileleriyle birlikte Diyarbakır'da çeşitli yerlerde gezdirildi. Gezinin ardından Bismil'e getirilen çocuklar bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikle sünnet oldu. Kaymakam Yüksel, sünnet olan çocuklara kirvelik yapıp, her birine çeyrek altın taktı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×