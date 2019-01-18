BİSİM'i 1 milyon 622 bin kişi kullandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 18 Ocak 2014'te hizmete aldığı bisiklet kiralama sistemi 'BİSİM', 5. yaşında 1 milyon 622 bin kullanıcıya ulaştı.

18 Ocak 2014 yılında İzmirlilerin hayatına giren bisiklet kiralama sistemi BİSİM, 5 yılda 1 milyon 622 bin kullanıcıyla ulaştı. Sahilevleri ile Mavişehir arasındaki sahil şeridi boyunca oluşturulan 34 istasyonda hizmet veren Büyükşehir'in bisikletleri, yaygınlaşan bisiklet yolları, 735 park yeri ve 500 bisikletle kısa süre içinde İzmirlilerin yaşamında çok şeyi değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM'le birlikte İzmirlilerin bisiklet binme isteği ortaya çıkarken, yaygınlaşan kullanımla bisiklet satışları da arttı. Eskiden çocukların karne hediyesi olarak bakılan bisiklet, İzmir'de hem sağlıklı yaşam hem de ulaşım için kullanılmaya başlandı. İZBAN ve metronun bisikletle seyahate olanak sağlamasıyla birlikte 'katlanabilir bisiklet' satışlarında artış yaşandı. İzmir'de, uygun hava koşullarında işine bisikletle gidenlerin sayısı da arttı.

34 İSTASYONLA HİZMET VERİYOR

Sadece İzmirlilerin değil, kente gelen turistlerin de beğenisini kazanan BİSİM'in Sahilevleri, İnciraltı Rekreasyon Alanı, İnciraltı Kent Ormanı, Göztepe Köprü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Üçkuyular İskelesi, Susuzdede, Köprü, Karantina, Karataş, Konak Metro, Konak İskele, Pasaport İskele, Vasıf Çınar, Ali Çetinkaya Bulvarı, Alsancak İskele, Alsancak Garı, Liman, Meles Rekreasyon Alanı, Bayraklı İskele, Bayraklı Nikah Salonu, İZBAN Turan İstasyonu, Alaybey Tersane Cafe, Karşıyaka İskele, Karşıyaka Evlendirme Dairesi, Yunuslar, Bostanlı İskele, Bostanlı Spor Tesisleri, Bostanlı Odağı, Mavişehir Balıkçı Barınağı, Mavişehir, Doğal Yaşam Parkı, Kuş Cenneti ve Sahilevleri Bakü Parkı'nda istasyonları bulunuyor.

İzmirim Kart'la da entegre edilen İzmir'in akıllı bisiklet sistemi, 06.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 5 yılda 1 milyon 622 bin kullanıcıya ulaşan BİSİM'in, BİSİM kartlı üye sayısı 140 bin, kredi kartlı üye sayısı 123 bin, İzmir'im kartlı üye sayısı ise 2 bin 135 oldu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI