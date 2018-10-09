Bisiklet devrildi, 3 öğrenci yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 öğrencinin bulunduğu bisikletin devrildi. Yaralanan öğrenciler tedavi altına alındı.

Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde rampadan aşağı bisiklet ile inmek isteyen 3 öğrenci, bisikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar öğrencilerin yardımına koştu. Vatandaşlar çocuklara müdahalede bulunarak, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan 3 öğrenciyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.