Birlikte Kanserle Mücadele Derneği, Salman’ı ziyaret etti

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Birlikte Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Nurcan Bayar ve yönetimini makamında ağırladı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde açılışı Başkan Salman tarafından yapılan Birlikte Kanserle Mücadele Derneği, Yalova’da yer alan kurumlara kendini tanıtmak ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla ziyaretler yapmaya başladı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ziyaret eden dernek yöneticileri, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Göreve geldiği ilk günden beri Yalova’daki tüm derneklere eşit mesafede olduğunu vurgulayan Başkan Salman, “Çağımızın hastalığı olan kanserin en büyük tedavisi umut ve moraldir. Tıptaki ve teknolojideki ilerlemeler sayesinde bu hastalığa karşı pozitif ilerlemeler sağlanıyor. Ancak ülkemizde bu hastalığın genel olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında eksiklikler mevcut. Bu noktada sizlere önemli görevler düşüyor. Yalova Belediyesi olarak bizler de imkânlar dâhilinde gereken desteği sunmak için hazırız” dedi.

Programın sonunda Birlikte Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Nurcan Bayar, Başkan Salman’a plaket takdim ederken Başkan Salman da Bayar’a günün anısına özel çerçeve içerisinde Türk bayrağı hediye etti.



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