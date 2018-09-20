'Birlikte bir yıl 2018' tamamlandı

MERSİN, () - MERSİN Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) hazırlanan 'Birlikte bir yıl 2018' projesi muhteşem bir kampla tamamlandı.

Birlikte bir yıl 2018' kapsamında hayata geçirilen yaz kampı Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi'nde 23 Nisan Gençlik Ve İzcilik Eğitim Tesisi'nde gerçekleşti. 10-17 yaş grubu 80 katılımcı ile 2 grup halinde 10 görevli ile birlikte 6 gündüz 5 gün konaklamalı kampta çocuklar ve gençler gönüllerince eğlenerek bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını da gezme imkanı buldu.

Kamp süresince öğrencilere voleybol, futbol, yüzme, bocce ve satranç dallarında kısa süreli sportif eğitimler verilirken, katılımcılara proje bütçesinden spor kıyafetleri ile spor ayakkabısı, şapka, tişört, sinek ilacı, satranç takımları, futbol, voleybol, bocce topları, deniz makarnası, deniz şortu, mayo, capri, şampuan, havlu, güneş kremi, çanta, terlik madalya, bloknot, kalem ve anahtarlıktan oluşan malzemeler alınırken, alınan spor kıyafetleri ve malzemelerin tamamı katılımcılara hediye edildi. Kamp süresince ayrıca, Mersin Emniyet Müdürlüğü görevlilerince her gruba yönelik suça itilme, çocuk hakları, internet kullanımı ile genel güvenliğe dair çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

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