Birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıtıldı

GAZİEMİR Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında 2 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisine kırtasiye seti dağıttı

Gaziemir Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okula 'merhaba' diyen ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı. Öğrencilere dağıtılan kırtasiye setlerinde, temel ihtiyaçları olan beslenme çantası, 12'li kuru boya, 12'li sulu boya, 12'li pastel boya, 1 düzine kurşun kalem, 1 düzine kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, resim defteri, kareli defter ve çizgili defter yer aldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızla gelişir anlayışıyla bu alanlarda önemli projeler hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetimizin bekçisi, geleceğimizin sahibi olan öğrencilerimizin her zaman destekçisi olacağım" dedi.

İZMİR, ()

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