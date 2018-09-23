Birgi Kültür ve Turizm Festivali'ne hazır

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin tarihi Birgi Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Birgi Kültür ve Turizm Festivali'nin 29- 30 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Birgi Mahallesi Muhtarlığı ve paydaş kuruluşların müşterek organizasyonu ile düzenlenecek 4. Birgi Kültür ve Turizm Festivali, Tarihi Çakırağa Konağı yanında düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Festivalin organizatörlüğünü yapan turizmci Yaşar Günaydın ve Birgi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yapıcı, toplantıda festivalle ilgili bilgiler verdi. Festival, 29 Eylül akşamı, Taşpazar Mevkisi'nde çadırların kurulup, kamp ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Ertesi gün Murat 124 otomobil ve motosiklet tutkunlarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak atölyelerde katılımcılara Ödemiş zeybeği ve resim yapması öğretilecek. Ahşap, ipek, dokuma, peynir yapma, taş boyama katılımcılara uygulamalı olarak gösterilecek. Senfoni orkestrası eşliğinde müzik dinletileri olacak. Yerel ozanlardan Davut Dadal bir konser verecek. Bülent Balcı, ritim atölyesi kuracak. 'Birgi'nin Masal ve Efsaneleri' ve 'Birgi Mimarisi' konulu paneller düzenlenecek.

Festivalin organizatörü Yaşar Günaydın, amaçlarını Aydınoğlu'larına başkentlik yapan Birgi'yi her yönüyle tanıtarak tarihteki yerini gözönüne sermek,

meşhur Birgi ipeğinin tanıtımını da yapmak olduğunu belirtip, herkesi festivale davet etti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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