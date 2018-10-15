Birecik’te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Birecik- Nizip karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 79 DK 774 kamyonet ile 33 NKA 26 plakalı hafif ticari araç çarpışarak şarampolde devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçlarda sıkışan yaralıları, çıkarıp polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, hafif ticari araçta bulunan Elmas Damar (17), Emine Damar (47) ve Abdulselam Damar (52) ile adı öğrenilmeyen kamyonet sürücüsünü Birecik ve Nizip'teki hastenelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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