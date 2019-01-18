ALANYA, () - ALANYA'nın eski sosyal yaşamını anlatan siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan 'Bir Zamanlar Alanya' kitabı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından fotoğraf sahiplerine verildi.

Alanya Belediyesi, ilçedeki eski sosyal yaşantıyı tanıtmak için başlattığı 'Siyah- Beyaz Alanya Fotoğrafları Arşiv Çalışması'nı tamamladı. Vatandaşlar tarafından belediyeye ulaştırılan 3500 fotoğraf derlenerek 'Bir Zamanlar Alanya' adıyla kitap haline getirildi. Kitapta 182 fotoğrafa yer verildi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Bir Zamanlar Alanya' kitabı tanıtıldı, fotoğraf sahiplerine kitap hediye edildi.

'Geçmişten İzler Fotoğraf' sergisinin de açıldığı törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başkan yardımcıları, fotoğraf sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi olarak zengin kültürel mirasımızı, yerel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için birçok konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda Yayıncı Kuruluş unvanımızla 13. kitabımızı Alanya halkımızla buluşturduk. Bir Zamanlar Alanya kitabıyla Alanya'nın tarihine ışık tuttuk. Eskilerin Alanya'sını tozlu raflardan, asırlık sandıklardan çıkartıp değerli halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kentin kültürel değerlerini, sosyal yaşamını, akrabalık ilişkilerini bir arşiv niteliğindeki 'Bir Zamanlar Alanya' kitabıyla gün yüzüne çıkardıklarını kaydeden Adem Murat Yücel, "İnşallah gelecek nesillere tarihi bir belge niteliğinde kaynak bir kitap bırakacağız. Kitabımızın Alanya'mıza ve kültür hayatımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ve fotoğraf desteği verenlere teşekkür etti.

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