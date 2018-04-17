Bir haftada 14 bin 410 araç kontrol edildi

HATAY'da trafik ekipleri bir haftada 14 Bin 410 araç kontrol etti.

Trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay'da 14 bin 410 aracın kontrol edildiği kusuru tespit edilen 3 bin 688 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı 110 motosiklet trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca yapılan trafik uygulamalarında 240 okul servis aracı kontrol edilmiş, 30 okul servis araç sürücüsüne para cezası kesildi.

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