Bir günde 85 ünite kan bağışı toplandı

AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından, kan vermenin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan vermek isteyen partililer, Kızılay kan bağışı aracının önünde uzun kuyruklar oluştururken bir günde 85 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı, Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi ile 'Damlaya damlaya can olur' sloganıyla Nazilli Belediye Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenledi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, Ak Parti Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, AK Parti Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu ile ilçe yönetim kurulu üyeleri de kampanyaya katılar kan bağışında bulundu. Kampanyaya partililer ve vatandaşlarında ilgili büyük oldu. Gün boyu devam eden kampanyada 85 ünite kan bağışı alındı. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, "Yaz aylarında kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bağışı kampanyası düzenledik. 'Damlaya damlaya can olur' sloganıyla Kızılay'ın kan aracında yerimizi aldık. Kan bağışı can kurtarır. Türk Kızılayı da bu süreçte önemli bir görev üstleniyor. İnşallah hedefimize ulaşırız bir nebzede fayda sağlamış oluruz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

FOTOĞRAF