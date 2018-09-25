Bir günde 4 anız yangınına müdahale ettiler





Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi belediye itfaiye ekipleri bir günde 4 anız yangınına müdahale etti.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, "Belediye itfaiye ekiplerimiz şehrin muhtelif bölgelerinde çıkan 4 yangına müdahalede zorlandılar. Ayçiçek saplarını temizleyip yakan ve anız yakan vatandaşlarımızın sebep olduğu bu tür yangınlar nedeniyle belde içerisinde yaşanabilecek olaylara müdahalede zorlanıyoruz. Daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımızdan anızları yakmamalarını, tarla temizliyorlarsa söndürmeden başından ayrılmamalarını kendilerine öneriyoruz" dedi.