‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oynu Samsun'a geliyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - NİKOLAY Vasiliyeviç Gogol’un unutulmaz eseri ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı tiyatro oynu, Erdal Beşikçioğlu’nun sunumuyla Samsun’da sahne alacak.

Bir devlet memurunun hatıra defterine yazdıklarını konu alan ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı tiyatro oyunu, Samsun’da sahnelenecek. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yıllardır sahnelenmeye devam eden 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı tiyatro oyununu 5 Kasım 2018 Pazartesi günü Samsunlular’la buluşturacak.

BİLET FİYATI 89 TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde saat 20:30’da sahne alacak oyunun biletleri, Biletix üzerinden satışa sunuldu. Tiyatro oyununun bilet fiyatları 89 TL olarak açıklandı. Biletix’in yanı sıra biletler, Düşevi Sanat Merkezi ve Violet Cafe gişelerinden de alınabiliyor.

BİR MEMURUN ÖYKÜSÜ

Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’, Çar 1'inci Nikolay’ın baskıcı devrinde sıradan ve küçük bir devlet memurunun deliliğe doğru gidiş öyküsünü tiyatro sahnesine taşıyor.