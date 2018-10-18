Bir Delinin Güncesi ayakta alkışlandı

ADANA’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen 5. Şehir Tiyatroları Buluşması’nın evsahibi Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Bir Delinin Güncesi” adlı oyunu sahneledi.Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı, İsrafil İsrafilov’un yönettiği , usta oyuncu Cevher Hikmet Güzey’in rol aldığı tek kişilik oyunu Adanalı tiyatro severler ayakta alkışladı.7 ülkeden 17 tiyatro topluluğunu bir araya getiren Adana Büyükşehir Belediyesi 5. Şehir Tiyatroları Buluşması’nın üçüncü gününde evsahibi Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ünlü Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogol’un 1842 yılında kaleme aldığı “Bir Delinin Güncesi” eserini sahneye taşıdı. Cahangir Novruzov’un çevirisini yapıp, oyunlaştırdığı, İsrafil İsrafilov’un yönettiği tek kişilik piyeste, usta oyuncu Cevher Hikmet Güney rol aldı.Çevresinde sürekli aşağılanıp alay edilen sıradan bir devlet memurunun platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesiyle yıkılması ve hedef değiştiren hayallerinin, soylu bir beyzade, kral olmaya yönelmesi ve sonuçta delirerek "İspanya kralı" olmuş bir halde, akıl hastanesine kapatılmasını konu alan oyun için Adana Şehir Tiyatrosu’na akın eden tiyatro severler keyifli bir akşam yaşadı. Salonu dolduran Adanalı tiyatro severler, Cevher Hikmet Güzey’in sahne performansını ayakta alkışladı.Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş, oyunun sonunda yönetmen İsrafil İsrafilov ile birlikte Cevher Hikmet Güzey’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.3 Kasım’a kadar devam edecek 5. Adana Şehir Tiyatroları Buluşması’nda 20 Ekim Cumartesi akşamı Almanya Nürnberg OKM Objektif Sahne Tiyatrosu “Sınır”, 21 Ekim Pazar akşamı Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Öldürdüğüm Adam” oyunlarını ücretsiz sahneleyecek.

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