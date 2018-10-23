'Bir Cumhuriyet Hikayesi', Adana sanat severlerle buluştu

ADANA,() - ADANA'da, Sunay Akın’ın “Bir Cumhuriyet Hikayesi” isimli gösterisi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi işbirliğiyle ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda sahnelendi. Sunay Akın’ın hazırlayıp sunduğu “Bir Cumhuriyet Hikâyesi” Livaneli Korosu eşliğinde Adanalı sanatseverlerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Emrah Kozay, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, meclis üyeleri ve çok sayıda partililer katıldı.

Osmanlı döneminden Cumhuriyet yıllarına uzanan süreci görseller eşliğinde öykülerle gösteri haline getirerek sunan Sunay Akın’a, Livaneli Korosu eşlik etti. Zülfü Livaneli Korosu'nun "Bir Nehir Gibi", "Neylersin" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" isimli şarkıları ve daha birçok eseri seslendirdiği etkinlikte, Sunay Akın da "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisini sundu. Duygu dolu anların yaşandığı gecenin finalinde, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP İl Başkanı Emrah Kozay sahneye çıkarak “Güzel Günler Göreceğiz” şarkısına eşlik etti. Geceye katılanlar Sunay Akın ve Livaneli Korosu’nu ayakta alkışladı.

“CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptığı konuşmada gösterinin, Cumhuriyet’in değerlerine vurgu yapmak açısından anlamlı olduğuna dikkat çekti. Çetin, “Cumhuriyet demek, barış demek. Cumhuriyet demek, adalet, saygı, demokrasi, insan hakları, ötekileştirmemek demektir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiği için Sunay Akın ve eşlik eden Livaneli Korosu’na teşekkür ediyorum. Buraya, bu gece gelenler Cumhuriyet’in değerlerini bir kez daha anlayarak, içselleştirerek buradan ayrılacaklardır” dedi.

“CUMHURİYET İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Cumhuriyetin, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet'te egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin ailelerin, bir zümrenin eline bırakılamaz. Milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Çağdaş, uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet, bize ulus olma bilincini kazandırmıştır. Bizlerin yolu; aydınlık Türkiye yolu olacaktır ve Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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