Berkay KUNT/ANTALYA, () - MEMUR-Sen, Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Antalya şubeleri tarafından düzenlenen 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi kapsamında düzenlenen liselerarası kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, öğrenci odaklı bir organizasyon düzenlendiğini ve bu organizasyonla geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti. Mustafa Çoban, "Öğrenciye dokunan ve öğrenciye dokunduğumuz zaman geleceğe dokunduğumuzu hissedebileceğimiz bir organizasyonun içindeyiz. Bu yüzden geleceğe dokunduğumuzu hissedebileceğimiz her organizasyon, aslında bir nevi kendimize yapmış olduğumuz yatırımdır" açıklamasında bulundu.

Gelip geçici olduklarını söyleyen Mustafa Çoban, "Yarının nesli sizler, genç, dinamik ama donanımlı bir şekilde bizim yerlerimizde hizmet vereceksiniz. Bu yüzden size bir nebze katkımız oluyorsa, ne mutlu bize" dedi.

Programda, bu yıl uygulanacak projelerin tanıtımı için Eğitim Bir-Sen İl Başkan Yardımcısı Necip Dal ve organizasyon hakkında fikirlerini paylaşmak üzere Malcolm X kitabının yazarı Ferhat Özbadem de bir konuşma yaptı. Etkinliğin sonunda, Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren lise öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

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