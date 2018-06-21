Bir ayda dört ev soydu

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir ayda 4 evden hırsızlık yapan M.A., polisin operasyonuyla yakalandı.

Hırsızlık olayları, Kepez ilçesindeki 4 evde meydana geldi. Olayların ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkları M.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. M.A. operasyonla gözaltına alınırken, çaldığı eşyalar ise bulunamadı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen M.A, emniyetteki ifade işleminin ardından adli makamlara sevk edildi.

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