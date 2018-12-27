Bingöl’de kadın ve erkekler futbol karşılaşması düzenledi

BİNGÖL’de sporda ahlak ve cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak amacıyla kadın ve erkek futbol takımlarıyla halı saha futbol karşılaşması düzenlendi.

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri tarafından, sporda ahlak ve cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak amacıyla, kadın ve erkeklerden oluşan karma takımlarla futbol karşılaşması düzenlendi. ‘Futbolda biz de varız’ sloganıyla yapılan etkinlik, kadın ve erkek sporcularla, Bingöl’ün temsili renkleri olan ‘yeşil’ ve ‘beyaz’ adlı iki takımla özel bir halı saha işletmesinde gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğin sporda cinsiyeti ortadan kaldırmak ve sporda ahlakın farkındalığını yaratmak amacıyla yapıldığını belirten SİYAMDER Projeler Direktörü Osman Kaya, "Futbolda Biz De Varız’ ulusal programı, kadın ve erkek gönüllülerimizi aynı takım çatısı altında topladığımız ve ana fikri ‘sporda ahlak’ ve ‘sporda cinsiyet ayrımını ortadan kaldırma’ olan bir programdır. Projenin ana hedefi kadın- erkek eşitliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır. Yeşil sahada tüm farklılıkları ortadan kaldırıp takım olabilmek, bunu düzenli aralıklarla gerçekleştirmek, şiddetin, küfrün, rakibe yönelik sertliğin olmadığı, spor ahlakının yaşatıldığı bir ortam oluşturmak programın diğer uygulanabilir hedefleri arasındadır” dedi.

Kadın ve erkeklerle karma olarak oluşturulan takımlardan yeşil takım, beyaz takımı 12-9 yendi. Karşılaşmaya katılan sporcular, maç sonunda ‘dostluk kazandı’ diyerek birbirlerini tebrik etti.

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