Bingöl’de jandarmadan köy ziyaretleri

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında, merkeze Kırkağıl ile Kiğı ilçesine bağlı Alagöz köylerini ziyaret etti. Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği ziyarette, köy sakinleri sağlık taramasından geçildi. Jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerde, vatandaşın sorun ve taleplerini dinlerken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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