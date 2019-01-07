Bingöl'de tarıma 74 milyon lira destek

BİNGÖL’de tarıma alında üretim yapanlara 2018 yılında 74 milyon lira destek sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, üreticilere destek olmak, maliyetleri düşürmek, sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma ve 2023 hedeflerine ulaşabilmek için sürdürdüğü destekleme politikası kapsamında 2018 yılında Bingöl’deki üreticilere 74 milyon lira destek aktarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, geçen yıl 25 bin 501 üreticiye 48 milyon 685 bin 185 lira hayvancılık desteği, 4 bin 830 çiftçiye 4 milyon 91 bin 159 TL bitkisel üretim desteğinin yanı sıra çeşitli üretim alanlarda olmak üzere toplam 74 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

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