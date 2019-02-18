Bingöl'de huzur denetiminde aranan 104 kişi yakalandı

BİNGÖL'de jandarma tarafından düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında Bingöl'de 5 bin 879 kişinin kimliği kontrol...

Bingöl'de huzur denetiminde aranan 104 kişi yakalandı
BİNGÖL'de jandarma tarafından düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında Bingöl'de 5 bin 879 kişinin kimliği kontrol edilerek,; 2 bin 613 araçta arama yapıldı. Yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 'Yol izin belgesiz' seyahat eden Suriyeli 3 kişiye de toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı, 20 araç ise trafikten men edildi.
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