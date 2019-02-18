Bingöl'de huzur denetiminde aranan 104 kişi yakalandı

BİNGÖL'de jandarma tarafından düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında Bingöl'de 5 bin 879 kişinin kimliği kontrol edilerek,; 2 bin 613 araçta arama yapıldı. Yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 'Yol izin belgesiz' seyahat eden Suriyeli 3 kişiye de toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı, 20 araç ise trafikten men edildi.

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