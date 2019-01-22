Binevler Ortaokulu'nun tadilatını hükümlüler yapıyor

KAHRAMANMARAŞ'taki Binevler Ortaokulu'nun bakım onarımı , hükümlüler tarafından yapılıyor.

Cezaları denetimli serbestlik kapsamında infaz edilen ve haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin yarıyıl tatilinde okulların tadilat ve temizlik gibi işleri yapmaları için , Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje hazırlandı. Proje kapsamında Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, Binevler Ortaokulu'nda görevlendirildi.

Hükümlüler okulun bakım-onarımı yaparken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Denetimli Serbestlik Müdürü Ejder İşler okulda incelemelerde bulundu. Hükümlülerle sohbet eden Başsavcısı İlker Yazıcı, onlara bu çalışmalar sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı olarak gerekli destek ve yardımı sağlamak için ilgili birimler ile koordinasyonu sağlayacaklarını söyledi.

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