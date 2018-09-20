Bin öğrenciye eğitim desteği

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği iş birliği ile her yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı sağlandı.

Hayır sahiplerinin bağışları ile okulların açıldığı ilk haftada; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 1000 öğrenciye, eşofman takımı, kırtasiye çekleri dahil 100 bin TL’nin üzerinde okul desteği sağlandı. Hayır sahiplerinin bağışları ile mevcutta bulunan okul çantası, silgi, kalem ve defter gibi kırtasiye malzemelerinin yanı sıra her bir aileye, öğrenci fert sayısına göre 'Kırtasiye çeki' verildi.

Hayat Ağacı Derneğine, çocuklarının öğrenim belgelerini ibraz eden aileler, 60 ile 135 TL arasında değişen miktarlarda, masrafların yüzde 30’nu karşılayacak anlaşmalı bir alışveriş merkezinde eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Sivaslı Erdoğan Bozatlı’nın Hayat Ağacı Derneği’ne bağışladığı eşofman takımları da ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildi. Randevu günlerine göre, kırtasiye çeki almak isteyen ailelere, cinsiyet ve beden numaralarına göre eşofman takımı verildi. Gıda yardımında olduğu gibi paketlemede de Sivas’taki alışveriş merkezlerinin poşetleri kullanıldı.

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