Bilinçli tüketiciler ödüllendirilecek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, bilinçli tüketicileri, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalar ve tüketicileri koruyan kuruluşları ödüllendirecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan 2018 Yılı Tüketici Ödülleri yarışmasında, bilinçli tüketiciler ödül yağmuruna tutulacak. Tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amacıyla "2018 Yılı Tüketici Ödülleri" verilecek.

Yarışmada, bilinçli tüketici ödülü, yazılı basın tüketici ödülü, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü, bilinçli tüketici temalı resim yarışması ödülü ve tüketici özel ödülü olmak üzere beş dalda, ödüller sahibini bulacak.

Bilinçli Tüketici Ödülü dalında; mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık gösteren bilinçli tüketiciler, yarışmaya katılacak. Adaylar ya da aday ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabilecek. Kişi veya kuruluşlar, değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilecek.

Yazılı Basın Tüketici Ödülü dalında, ilgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması gerekecek.

Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü dalında, yarışmaya katılacak firmaların tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması göz önünde bulundurulacak.

Bilinçli Tüketici Temalı Resim Yarışması Ödülü dalında, Gaziantep’te bulunan ortaokullar arasında resim yarışması yapılacak.

Tüketici Özel Ödülü dalında ise, ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerde, tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesiyle bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranacak.

Başvurular, 1 Şubat 2019 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Sekreteryası” adresine bizzat yapabilecek.

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