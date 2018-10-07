Bilim tutkunu öğrenciler Çelik'i ziyaret etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Bilim Merkezi’nin düzenlediği Bilim Şenliği’nde güneş enerjili araç yarışının başarılı öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından geçen hafta düzenlenen 3. Kayseri Bilim Şenliğinde yapılan güneş enerjili araç yarışmasında başarılı olan Rauf Denktaş Ortaokulu ve Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Ülkemizin geleceği öğrencilerimiz. İnşallah aralarından önemli bilim adamları çıkacak. Bilime ve teknolojiye ilgilerini ortaya çıkarmak, gerekli imkanları sağlayarak onlara omuz vermek istiyoruz. Bu yüzden bilim şenliğini, kitap fuarını yapıyoruz. Gençlerimiz daha çok okuyacak, daha çok araştıracak ve daha iyisini yapacak” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

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