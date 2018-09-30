Bilim şenliğine ilgi sürüyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bilim Şenliği'ne vatandaşların ilgisi sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kayseri Bilim Merkezi tarafından düzenlenen Kayseri Bilim Şenliği halkın yoğun ilgisi ve katılımlarıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Çelik de TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Bilim Merkezi’ni ve şenlik alanındaki stantlarda öğrencilerin geliştirdikleri teknolojik çalışmaları ve güneş enerjisi ile çalışan maket araçların yarışlarını izledi.

Başkan Çelik ve Milletvekili Elitaş öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güneş enerjisi ile çalışan maket araçların yarışlarını da izleyen ikili, öğrencileri yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

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