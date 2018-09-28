Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

ADANA'da Yüreğir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen Bilim Şenliği devam ediyor. Şenliğin son günü olan 29 Eylül akşamı saat 20.30’da NASA ile bağlantı kurulacak.Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi'nde 26 Eylül’de açılışı yapılan Yüreğir Bilim Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği şenlik alanı 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebiliyor. THK Motorlu Yamaç Paraşütü gösterisi, temsili model roket fırlatımı, bilim şov, bilim oyunları ve müzikal gösterilerle devam eden şenlik alanında ziyaretçiler bilim atölyelerine özel ilgi gösteriyor. Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi’nde yer alan Planetaryum’da ise güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösterimle ziyaretçiler çarpıcı bir anlatımla evrenin derinliklerine gizemli bir yolculuk yapıyor. Yüreğir Bilim Şenliği’nin son günü olan 29 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’daki Astronomi Gecesi’nde NASA ile bağlantı kurulacak.

ADANA'DA İLK KEZ

Adana’da ilk kez bir bilim şenliği düzenlendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan “Muhteşem bir etkinlik oluyor. Adana böyle bir şenlikle ilk defa buluşuyor. Katılım çok güzel. Çocuklarımız, gençlerimiz şenlik alanında hem eğleniyor, hem öğreniyor. Bilime ilgileri, merakları, heyecanları yüzlerine yansıyor. Ümit ediyorum ki burada, bu şenlikte bizimle buluşan yavrularımız arasından ileride bilim adamları çıkacak. Bizim hayalimiz bu. Biz bu vizyonla bu tür etkinleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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