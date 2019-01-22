Bilim otobüsü mezunlarını verdi

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri amacıyla hayata geçirdiği ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü’ ile 217 öğrenciye kodlama eğitimi verildi. Belediyeden yapılan açıklamada, eğitimlerin sömestr tatili boyunca da devam edeceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü’ ile 217 öğrenciye kodlama eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarının verildiği törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, projenin iki otobüsle hizmet verdiğini hatırlatarak, “Okulumuz böyle bir projede yer aldığı için çok şanslı. Burada çocuklarımızın ufkunu açmak adına Robotik Kodlama ve Yazılım eğitimleri veriliyor. Çocuklarımız bu otobüsler sayesinde hayal ettikleri projeleri hayata geçirme şansı ve içlerindeki cevherleri açığa çıkarma imkânı buluyor” dedi.

EĞİTİM SÖMESTR TATİLİNDE DE DEVAM EDECEK

Yarıyıl tatili boyunca 2 adet Robokod eğitim aracı Merinos Parkında eğitim verecek. Hafta içi 5 gün boyunca her gün 1,5 saat sürecek olan eğitimler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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