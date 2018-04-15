Bilim merkezine ziyaretçi akını

KAYSERİ,() - HAFTASONU farklı illerinden gelen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

Hizmet vermeye başladığı günden itibaren şehir içi ve şehir dışından bir ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri Bilim Merkezi Mersin, Niğde, Nevşehir, Van ve Yozgat'taki farklı okullardan 409 öğrenci ziyaret etti. Bilim Merkezi’ni gezen Ürgüp Tesan Fen Lisesi, Van Erdem Beyazıt Ortaokulu, Mersin Koleji, Niğde Akkol Okulları, Yozgat Boğazlıyan Ortaokulu ve Niğde Yeşilgöcük Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bilim merkezini inceledi.

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