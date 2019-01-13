Bilim merkezinde 100 saat astronomi eğitimi

KAYSERİ,()-KAYSERİ'de 'Astronomi Günleri' kapsamında Bilim Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri Bilim Merkezi'nde düzenlenen '100 saat Astronomi' etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük'ün katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında bilim söyleşinin yanı sıra, planetaryumda astronomi eğitimleri ve film gösterimleri, farklı yaş gruplarına hitap eden astronomi temelli atölye uygulamaları da yapıldı. Etkinlikler kapsamında 'Yukarı ve Ötesi' isimli fotoğraf sergisi açıldı ve özel teleskoplarla güneş gözlemi yapma imkanı da sağlandı.

FOTOĞRAFLI