Bilim Merkezi, Tübitak'ın çocuk dergisinde yer aldı

KAYSERİ, () - TÜBİTAK’ın erken çocukluk dönemi için aylık olarak çıkardığı Meraklı Minik dergisi Ekim ayı sayısında Kayseri Bilim Merkezi’ni tanıtan bölümlere yer verdi. Dergide Kayseri Bilim Merkezi’nden farklı fotoğraflar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Kayseri Bilim Merkezi, gelecek olan çocuklara bilimi sevdiremeye ve bu yolla bilime katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli bilim merkezlerinden olan Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK’ın dergisine de konu oldu. TÜBİTAK tarafından erken çocukluk dönemi için hazırlanan “Meraklı Minik” adlı dergi Göksu Karaca’nın çizimiyle çocukların Kayseri Bilim Merkezi gezisiyle başlıyor. Dergide ayrıca Kayseri Bilim Merkezi’nin içinden ve dışından fotoğraflara yer veriliyor.

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