Bilgisayar kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde kadınlar için açılan sertifikalı temel bilgisayar eğitim kursuna katılanlara sertifikaları verildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş “Belde Evimizde 2016 yılından bugüne kadar açtığımız 7 yaşından 72 yaşına kadar, bin 500’e yakın vatandaşımıza kurs, eğitim ve etkinlikler ile hizmet verdik. Bu hizmetlerin 500’e yakını, sertifikalı ve aynı zamanda meslek edindirme ile ticari faaliyetleri geliştirme yönünde eğitimlerdi. Bugün de kadınlarımız için başlattığımız sertifikalı temel bilgisayar eğitimi kursumuzu tamamlayan kursiyerlerimize haklı emeklerinin karşılığı sertifikalarını takdim ediyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kurslarımızda desteğini esirgemeyen Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan’a ve kurs eğitimcilerimize, hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Kursa katılan 16 kadına sertifikaları Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve Halk Eğitim merkezi Müdürü İzzet Arslan tarafından verildi.