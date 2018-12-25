Bilginler'de asfalt çalışması

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK'e bağlı Bilginler Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

Serik Belediyesi ekipleri yaklaşık 30 yıldır asfalt yapılmayan Bilginler Mahallesi'ndeki 4 kilometre uzunluğundaki yolu, sathi asfaltla kapladı. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Çalık, yapılan hizmetlerin sadece ilçe merkezine değil, tüm mahallere yayıldığını belirterek, "Göreve geldiğimiz andan itibaren 4.5 yılda tüm mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Bir yıl içerisinde toplam 170 kilometre sıcak asfalt döktük. 'Asfaltsız yol kalmayacak' sloganıyla çıktığımız hizmet kervanına, Bilginler Mahallesi'nin yollarını, asfaltlayarak devam ediyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan mahallelerimiz başta olmak üzere asfaltsız yol kalmayıncaya kadar devam edecek" dedi.

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