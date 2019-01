Bilgiç: Sel mağdurlarının yaraları bir an önce sarılmalı

ADANA Ticaret Borsası 10. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Sel ve hortum felaketleri sadece üretenleri değil, tüketenleri de olumsuz etkilemektedir. Hükümetimiz zarar gören üreticilerin açılan yaralarını en kısa sürede sarmalıdır.” dedi.Son günlerdeki yağış miktarının aşırı olmasının sel baskınlarına yol açtığını söyleyen Şahin Bilgiç, “Sel ve hortum felaketi yaşayan bölgelerimize geçmiş olsun diyoruz. Bu felaketler sadece üretenleri değil, tüketici olan bizleri de olumsuz etkilemektedir. Pazarlarda satışa sunulan tüm tarım ürünleri fiyatlarında artışlar var. Bundan da hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Hükümetimizden zarar gören üreticilere çare olmasını en kısa sürede beklemekteyiz” dedi.ÜRETİMDE PLANLAMA ÇOK ÖNEMLİTOBB’da Cumhurbaşkanı’nın himayesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 7 bakanın katılımıyla 10. Türkiye Ekonomi Şurası’nı yaptıklarını da aktaran Başkan Bilgiç, “Bu şurada bölgemizin sorunlarını ve çözüm önerilerini ilk ağızdan iletme fırsatı bulduk. 2019’un ilk ayında gerçekleştirdiğimiz bu istişari toplantının iş hayatımıza ve iş insanlarına olumlu neticeler vereceğini düşünüyorum. Toprak tohumla buluşmadan önce üreticiler ne ekeceklerini bilmeleri ona göre planlama yapmaları lazım” diye konuştu.LİSANSLI DEPOCULUKTA ÜLKEMİZ ÖNEMLİ MESAFE ALDIATB olarak çok önemli projelere imza attıklarını da belirten Başkan Bilgiç şöyle konuşku:“Buğday, mısır, pamuk, fındık gibi tarımsal ürünlerde Lisanslı Depoculukta önemli mesafeler katedildi. Üretici ürününü lisanslı depoya koyuyor. Nihayi kullanıcı aracılar olmaksızın depolardaki ihtiyacı olan ürünü piyasa şartlarında kolayca satın alabiliyor. Yaş sebze meyve üretimi ve pazar ağı içinde böyle bir sistem hayata geçirilebilir. Piyasalara denge gelir. Bu anlamda da Ticaret Borsaları’na düşecek her göreve hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim.”TARIM GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEKTarımın girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunun da altını çizen Başkan Bilgiç şöyle devam etti:“Önümüzdeki aylardan itibaren bölgemizde mısır, pamuk, soya, ayçiçeği ekimleri başlayacak. Yüksek maliyetler 2019 yılı rekoltemizi olumsuz yönde etkiler. Dışa bağımlılık daha da artar. Bunun için de tedbirler alınmalıdır.” diye konuşan Başkan Bilgiç, beyaz et sektöründe yaşanan sıkıntılara da değinerek, bölgeye katma değer ve istihdam yaratan beyaz et tesislerininde kaybolup gitmesine engel olunması amacıyla, üretilen tavukların telef olmaması için çözüm üreten Valimiz Mahmut Demirtaş’a teşekkür ediyorum.”

