Bilgi Evleri 17 bin genci yetiştirdi

İSTANBUL, ()-ÜMRANİYE Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların tarih gezileri, deneyler, bilim ve teknolojiden faydalanabilmeleri için tasarlanan Bilgi Evleri, bugüne kadar 17 bini aşkın öğrenciye hizmet verdi.

Genç neslin daha bilgili, daha bilinçli yetişmesine vesile olan Bilgi Evleri ile 7-14 yaş arası çocukların boş vakitlerini daha verimli değerlendirmelerini, yeteneklerini fark etmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları sağlanıyor. 17 bine yakın üyesi bulunan Bilgi Evleri, yaz tatilini İstanbul’da geçiren Bilgi Evleri’ne üye çocuklar için Kur’an Kursu, kültürel etkinlik ve geziler, öğrenim döneminde ise ortaokul ve lise grubu derslerinde takviye ders kursu, fen atölyesinde deney gibi çalışmalarla daha başarılı olmalarına vesile oluyor.

Ayrıca Ümraniye Belediyesi, Bilgi Evleri’ne üye çocuklara yarışmalar düzenleyip çeşitli ödüller vererek, onları öğrenmeye teşvik ediyor. Ümraniyelilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri 26 mahallede bulunan Ümraniye Belediyesi Bilgi Evleri’nde, İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması ve 16 farklı akıl ve zekâ oyunu yarışmaları düzenleniyor. Bunun yanı sıra 6 farklı enstrüman dalında birebir nota bilgisi ile kurs imkânı sağlıyor. Böylece Bilgi Evi’ne üye çocuklar kendilerini her yönden geliştirebiliyor.

“İYİ BİR GELECEK İÇİN ÇABALIYORUZ”

‘Biz sadece bina değil, geleceğimizi de inşa etmek istiyoruz’ diyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Son yıllarda zararlı ortamlara dönüşen internet kafeler ve bunlarla beraber teknolojinin getirmiş olduğu birtakım zararlı alışkanlıklarla birlikte gençlerin ve çocukların hayatları tehdit altında” ifadelerini kullandı. Başkan Can konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu konuda sorumluluk mevkiinde bulunan herkese görev düşüyor. Biz Ümraniye Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu an 26 adet Bilgi Evi Ümraniyelilere hizmet veriyor. Amacımız gençleri ve çocukları kötü ortamlardan, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onlara güvenli ve sağlıklı bir bilgi ve eğlence ortamı sunmaktır. Bizim sağlıklı nesiller yetişsin diye bir çabamız var. Çocuklarımız ve gençlerimiz bilgi evleri aracılığıyla hem derslerine çalışabiliyor hem de çağın bilgi ve teknolojisinden ücretsiz olarak daha sağlıklı faydalanabiliyor.”

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