‘Bilgi Evi’ minik mezunlarını verdi

BURSA Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların kendilerini geliştirmeleri için hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, Dönem Sonu Programı kapsamında hünerlerini sergiledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve çocukların kişisel becerilerini artırmayı amaçlayan Bilgi Evi Projesi kapsamında öğrenciler dönem sonu etkinliği düzenledi. Akpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Programa vatandaşın ilgisi büyük oldu.Program nedeniyle kısa bir konuşma yapan Başkan Dündar, “Toplum olarak kendi değer ve kültürümüzle ileriye doğru gitmeliyiz. Osmangazi Belediyesi olarak eğitimi önemsiyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Osmangazi’ye bağlı 251 okulumuza maddi, manevi birçok destek sağlıyoruz. Bununla birlikte Bilgi Evlerimizde çocuklarımıza bizim kültürümüze, inancımıza uygun bir şekilde eğitim veriyoruz. İlk önce aileye sevgi ve saygıyı çocuklarımıza aşılıyoruz. Çünkü bir çocuk ailesini seviyorsa, bayrağını, mahallesini, ülkesini de sevecektir. İnşallah geleceğe daha emin ve güvenli adımlarla yürüyeceğiz’’ dedi.

İSTİKLAL MARŞINI İŞARET DİLİYLE OKUDULAR

Etkinlikte işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler, daha sonra şiir dinletisi, ritim gösterisi ve birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Ayrıca geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetleri de düzenledikleri defile ile sergileyen öğrenciler, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Proğram sonunda sertifikalarını Başkan’ın elinden alan minikler, kep attı.

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