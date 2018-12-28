Bileklik örüp sokak hayvanlarına yuva yaptılar

MERSİN, () – MERSİN’de iki lise öğrencisi genç kız ördükleri bileklikleri satarak sokak hayvanlarına yuva yapılmasını sağladı.

Merkez Mezitli ilçesinde bulunan İçel Anadolu Lisesi’nde okuyan Doğa Atıcı ve Emine Ebru Keklik’in birbirlerine anlattıkları hayalleri sokak hayvanları için yuva oldu. Sokak hayvanlarına destek için ekonomik gelir sağlayacak bir iş yapmak isteyen öğrenciler, bileklik örme kararı alarak kolları sıvadılar. İlk birkaç denemede başarısız olan gençler, azimle çalışarak insanların beğenisini kazanan bileklikler yapmayı başardılar. Ördükleri bileklikleri satarak 120 lira biriktirmeyi başaran gençler, yaptığı sosyal projelerle adını sıkça duyuran Mezitli Belediyesi’ne dilekçeyle başvuru yaparak yardım istedi. Yapılan görüşmeler sonrası 120 lira bağışta bulunan gençlerin bu çabasına Belediye Başkanı Neşet Tarhan da duyarsız kalmadı. Gençleri makamında ağırlayan Başkan Tarhan, aldığı görüşler ışığında okudukları İçel Anadolu Lisesi karşısında bulunan yeşil alana kedi ve köpek evi yerleştireceğinin sözünü verdi. Kısa bir süre sonra da özel olarak hazırlanan evler park içerisinde gençlerin tercih ettiği alana yerleştirildi.

Bir arkadaş sohbeti ile yola çıktıklarını ifade eden öğrencilerden Doğa Atıcı, kısa sürede bu denli büyüyeceğini düşünmediklerini söyledi. Hayallerini hayata geçiren herkesin başarılı olabileceğini yaşayarak gördüklerini söyleyen Atıcı, "Her şey arkadaşım Ebru ile birlikte hayallerimiz üzerine yaptığımız sohbet ile başladı. Okulumuzun etrafında gördüğümüz sokak hayvanları için neler yapabileceğimizi konuşurken bu projemiz ortaya çıktı. Bileklik yapmayı öğrenmek ve kek yapmak tercihlerinden bileklik daha cazip geldi. İlk başlarda çok kötü sonuçlar aldık ama sonra yaptığımız bileklikleri biz de arkadaşlarımız da beğenmeye başladı. Önce çevremize sonra herkese satmaya başladık. O kadar rağbet gördü ki yetiştiremediğimiz zamanlar oldu. Hem güzel bir anı bıraktık hem de insanlar arasında sokak hayvanlarına daha çok duyarlılık olmasını sağladık" dedi.

Topladıkları para 120 liraya ulaşınca, bu tür sosyal projeler üreten Mezitli Belediyesi’ne dilekçe vererek parayı bağışladıklarını ifade eden Atıcı, "Mezitli Belediyesi’nde bizi çok sıcak karşıladılar. Hatta Başkanımız Neşet Tarhan’la görüşme imkanı da bulduk. Sonuçta çok güzel bir şey ortaya çıktı. Biz böylesi büyük ve güzel bir şey beklemiyorduk. Sağ olsun başkanımız, söz konusu sokak hayvanları olunca bizim topladığımız miktarın çok üzerinde olan kedi ve köpek evinin bu parka yerleştirilmesini sağladı. Okulumuzun karşısında, hayvanların yeme, içme ve sevgi ihtiyacını daha rahat karşılayabileceğiz. Sokak hayvanlarına mama sağlamak ve yeni kulübeler yapmak için örmeye devam edeceğiz. Bu bizim için hem terapi hem de sokak hayvanları için barınma ve beslenme demek. Bu yolla okulda ünlü bile olduk sayılır" diye konuştu.

Önce hayallerle başlayan bu projenin bu denli büyümesinin şaşkınlığını yaşadıklarını kaydeden Emine Ebru Keklik ise, şunları söyledi:

"Başkanımız Neşet Tarhan, bizimle görüştü ve girişimimizi destekledi. Şimdi tam okulumuzun karşısında daha fazla ilgilenebileceğimiz, mama ve su koyabileceğimiz kedi ve köpek evimiz var. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Kedi ve köpeklere barınma evi sağlamak yetmiyor, sonrasında beslenmeleri içinde kaynak sağlamak durumundayız. Herkes hayvanları çok seviyor ve bu sokak hayvanlarına herkesin eli uzana bilirmiş. Biz bunu göstermek istedik. Çevremizden gördüğümüz olumlu tepkiler bizi daha fazla motive etti."

Gençlerin bu çabasına çevrede oturan vatandaşlarda destek verdi. Hayvanları ile parka gelen vatandaşlar, "Çocuklarımızın yaptıkları çok özel bir şey. Biz büyüklere de örnek oluyorlar. Çevrede oturanlar olarak onların bu çabasına destek vererek, bu mama ve su kaplarının boş kalmamasını sağlamalıyız. Çocuklarımıza ve destek sağlayan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" dedi.

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