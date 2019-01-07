Bilardo severler Yenişehir’de buluştu

Mehmet BULDU/ YENİŞEHİR(Bursa),() -BURSA'nın Yenişehir ilcesinde faaliyet gösteren Prestij Bilardo turnuvada bilardo severleri bir araya getirdi.

Umut Sitesi Sosyal tesislerinde bulunan Prestij Bilardo kulübü sahibi Taner Yavuz, yaklaşık 1 ay sürecek olan turnuvaya 32 bilardo severin katıldığını belirterek, "4’erli 8 gruptan oluşacak olan turnuvamızın grup maçları 15 gün sürecek. Daha sonra yapılacak çeyrek final, yarı final ve final maçları da 15 gün sürecek. 1 ayın sonunda turnuvamız sona erecek. Turnuvamızda dereceye giren sporculara çeşitli hediyelerimiz olacak. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ısteka ve hediye çeki, dördüncüye de hediye çeki vereceğiz. İnşallah güzel bir turnuva olur" dedi.

Amaçlarının bilardo severleri bir araya getirmek olduğunu belirten Yavuz, "Yenişehir’de ilk kez düzenlediğimiz bu turnuvanın devamı da gelecek. İlçemizde bilardo potansiyelini geliştirmek istiyoruz. Çok kaliteli bir zeka sporu olan bilardoyu sevilen bir spor haline getirmek istiyoruz. Katılan tüm sporcularımıza centilmence bir turnuva temennisi ile tüm katılımcı sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvaya katılan ve açılış vuruşunu yapan Belediye Başkanı Süleyman Çelik de bilardonun güzel bir salon sporu olduğunu belirterek, "Bu tür turnuvaların çoğalması ilçemizin tanıtımı açısından da önemli. İnşallah burada başarılı olun sporcu kardeşlerimiz büyük şehirlerde yapılacak olan turnuvalara da iştirak ederler. Turnuvayı düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ediyor ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Turnuva 3 top karambol kategorisinde yapılıyor.

FOTOĞRAFLI