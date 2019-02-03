Bilal Uludağ, mahalle toplantılarını sürdürüyor

ADANA,()-ADANA'da Sarıçam Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Bilal Uludağ, seçim çalışmalarına ziyaretlerin ardından mahalle toplantılarıyla devam ediyor.

Gültepe Mahallesi’nde yapılan toplantı yoğun ilgi nedeniyle adeta bir miting havasında gerçekleşti. Gültepe Mahallesi’nde yapılan toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, Sarıçam ilçe Başkanı Mustafa Kızılelma, İl Kadın Kolları Başkanı Dudu Yaşar, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, Sarıçam İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soner, Adana Taş Medreseliler İl Başkanı Sefer Tatlı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Başkan Bilal Uludağ, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin, diğerlerinden ayıran önemli özelliklere sahip olduğunu ve sonuçlarını diğerlerinden farklı kılacak özellikleri bulunduğuna dikkat çekti.

Uludağ, “Bu özellik şudur değerli kardeşlerim; 15 Temmuz sürecinden başlayarak, Türkiye’nin safralarından kurtulması, çevresinde oluşturulan zillet çemberini kırmak ve ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edebilmesi amacı ile, hiçbir siyasal çıkar gözetmeden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ile Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi önderliğinde oluşturulan Cumhur İttifakıdır. Türk siyasi hayatında ittifaklar ve koalisyonlar olmuştur, bundan sonrada olacaktır ve bunlar doğaldır. Doğal olmayan, ittifakları oluşturan siyasi partilerin kendi başlarına kazanma amacının dışına çıkarak, neredeyse karşılıklı olarak kazanılacak yerlerden vazgeçme fazileti göstermesi, buna adeta gönüllü olmalarıdır. Bu anlamda Cumhur İttifakı sadece Türk siyasi hayatında değil, dünya literatüründe önemli bir yer işgal edecektir” dedi.

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