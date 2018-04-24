Bilal Doğan'dan Büyükşehir'e 'üst geçit' tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Karabağlar'da 6 yıl önce hizmete açılan Şehit Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit Bulvarı'na hala bir üst geçit yapılmadığını, bu durumun özellikle yayalar için büyük tehlike yarattığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Karabağlar'da 6 yıl önce hizmete açılan Şehit Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda yaşanan ulaşım sorunlarını gündemine taşıyarak, halkın yaşam güvenliğinin tehdit altında olduğunu öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrılarda bulunan Doğan, Karabağlar ilçesinde yaşayan halkın üst geçit sıkıntısına çare bulunmasını isteyerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi nerede? İzmir'li vatandaşlarımızın belediye sorunları neden çözüme kavuşamıyor" diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bulvar üzerinde üstgeçit yapmayı unuttuğunu dile getirip, Başkan Aziz Kocaoğlu'nu eleştiren Doğan, "Bu yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlılar ve çocuklar, canları pahasına taşıtların önüne atlamak zorunda kalıyor. Yayaların yaşadığı zorlukların yanı sıra üstgeçit eksikliği de yolun güvenliğini tehlikeye atıyor. Böylece caddeden geçen araçlar da kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyoruz, bu yol ölüm yolu olmasın. Yarın burada ölümcül bir kaza yaşandığı takdirde bunun sorumlusu gereken önlemleri almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi.

Bulvar yolu üzerinde asılan bilgi levhalarında üstgeçit yapılacağına dair ibare bulunmasına karşın tek bir çivi dahi çakılmadığını vurgulayan Doğan, "Kent içi yolların yapımı, bakımı ve onarımından sorumlu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bulvar hizmete açılırken üstgeçit yapmayı unuttu mu? Yoksa söz verilen projeyi yapacak parası yok mu? Koskoca İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'a hizmet üretmek istemiyor mu? Sahil bölgelerinde tramvay, altgeçit, kıyı tasarımı yapılırken, Karabağlar'da yaşayan vatandaşlarımıza neden üvey evlat muamelesi gösteriliyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen Doğan, "İzmirlinin ısrarlı taleplerine artık kulak verin, verdiğiniz sözleri tutun. Karabağlar halkının isyanına tanık olun. Üstgeçitten ümidi kesen vatandaşlarımız, tabelalar üzerine yazdıkları yazılarla belediyeye tepkilerini dile getiriyor. Alınan UKOME kararının gereğini yerine getirin. Bulvarda yaşanan bu eziyet artık son bulsun, üst geçit bir an önce yapılarak hizmete açılsın. Üstgeçit yapmak bu kadar zor mu? 6 yıldır neyi bekliyorsunuz? Lütfen kentinize ve halkınıza bu kadar yabancı olmayın. Aynı bulvarı çiçeklerle donatan ve süslemeye milyonlarca lira harcayan Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımızdır, önce söz verdiğiniz üstgeçidi yapın" dedi.

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