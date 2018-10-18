Biga’da dereceye giren yemek ve tatlıların sunumu yapıldı

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘Çemberimde Gül Oya’ yemek yarışmasında, dereceye giren yemek ve tatlıların sunumu yapıldı.

Biga Belediyesi’nde gerçekleştirilen sunuma Belediye Başkanı CHP’li İsmail Işık, Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Biga Kadın Meclisi Başkanı Gülgün Çako, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Ayfer Çalışkan, Biga Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Suat Sayı katıldı.



Biga Belediyesi ve Biga Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen yemek yarışmasında dereceye giren Fatma Çamsarı, Elif Altındiş, İrem Okur ve tatlı yarışmasında dereceye giren Beyhan Var, Zübeyde Kürkçü, Sabriye Berk sunuma katıldı.



Sunumda, dereceye giren yemeklerden Kayseri Mantısı, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Hünkarbeğendi ve hamur işi ürünlerden Erzurum helvası, Biga ev baklavası, Medovik pasta tadımı yapıldı.



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Kadın Meclisi olarak sizler sayesinde bu yıl yine yemek ve oya yarışması çok başarılı geçti. Bundan sonra da inşallah çok daha başarılı ve daha geniş katılımlı yarışmalar, etkinlikler gerçekleştireceğiz. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), ()

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