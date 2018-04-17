Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasının temeli atıldı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasının temeli, Biga Ağaköy Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, akademik ve idari personel katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle devam etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Aralık 2017’de fakülte olmasının ardından sadece 4 ay sonrasında fakülte binasının temelinin atıldığını belirterek, "2011 yılında kurulmuş olan Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun, 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüş olması ve daha 4 aylık bu fakültemizin, fakülte binasının inşa ediliyor olmasıdır. Bina inşaatının, 21.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 22.08.2017 tarihinde işin yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi 480 gün olup sözleşme bedeli 7 milyon 217 bin TL’dir. Ödenek, Üniversite bütçesinden karşılanmıştır. Yaklaşık 6 bin 300 metrekare alana inşa edilecek, 4 kattan oluşacak ve yönetim birimleri, sınıflar, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu ve öğrenciler için kafeterya alanlarını kapsayan, toplam 6273 m2 kapalı alana sahip bir fakülte binası olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından, Biga Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu’nun duasıyla birlikte protokol üyeleri tarafından Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), ()

FOTOĞRAFLI